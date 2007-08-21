Ющенко требует от Януковича отстранить Шуфрича и доложить

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ телеграмму о ситуации с лесными пожарами в Херсонской области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в телеграмме, в частности, Президент отмечает: “в связи с ситуацией, сложившейся в Херсонской области в результате сильных пожаров, которые продолжаются и на сегодняшний день, обращаю Ваше внимание на некомпетентность министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы господина ШУФРИЧА, который не знает реального состояния дел, не в состоянии организовать роботу по ликвидации пожара и дезинформировал по этому вопросу Президента Украины”.

Президент требует от премьер-министра срочно организовать согласованную работу соответствующих подразделений Министерства обороны Украины и Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы для принятия исчерпывающих мер по тушению пожара.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отмечает необходимость принять решение об отстранении Н.ШУФРИЧА от исполнения обязанностей министра и в установленном порядке затронуть вопрос об освобождении его от должности как неспособного обеспечить порученный участок работы.

О принятых мерах В.ЯНУКОВИЧ должен доложить Президенту лично.