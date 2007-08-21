Тимошенко подписала обязательства перед жителями горных районов

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Черновцах подписала с председателем общества "Гуцульщина" Вижницкого района Черновицкой области Василием МАРЧУКОМ Обязательство перед жителями горных населенных пунктов Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, при этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что эти обязательства будут касаться Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской областей, а также Автономной Республики Крым.

Перед подписанием документа Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что "в нашей Верховной Раде достаточно часто поднимался вопрос горных населенных пунктов, но ни разу не было принято решение".

Как говорится в сообщении, в Обязательствах, составленных, по словам лидера БЮТ, по инициативе и силами представителей горных районов Украины, в частности, отмечается, что Блок Юлии Тимошенко, осознавая необходимость социального, экономического и культурного развития горных населенных пунктов, после формирования депутатской фракции в Верховной Раде Украины VI созыва, обязуется принять изменения в Закон Украины "О статусе горных населенных пунктов относительно расширения перечня сел, принадлежащих к этой категории" за счет горных населенных пунктов Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой областей и Автономной Республики Крым. Этими изменениями предусматривается изменить критерии отнесения населенных пунктов к категории горных в части расположения населенного пункта над уровнем моря с 400 метров и выше на 350 метров и выше и размещения 50 и более процентов сельскохозяйственных угодий в пределах этого пункта на склонах крутизной и 12 градусов и больше, на 9 градусов и больше. Это позволит предоставить статус горных многих населенным пунктам этих регионов, отмечается в сообщении.

Кроме того, документом предусматривается активизация программы газификации горных населенных пунктов. В частности, БЮТ обещает способствовать газификации в 2008-2012 годах сел в Вижницком районе, до 2010 года – Путильского района, которые находятся в северной части и до 2015 года – в южной части края а также завершить до 2012 года газификацию Сторожинецкого района. Кроме того, предусматривается начать газификацию Верховинского района Ивано-Франковской области.

С целью обеспечения бесперебойного снабжения электрической энергии и отопления домов БЮТ обязывается провести реконструкцию и модернизацию линии электропередач за счет средств государственного бюджета и энергоснабженческих компаний. Установить льготный тариф на электроэнергию для жителей горных районов на 25 процентов ниже существующего для жителей горных районов, не имеющих газоснабжения. Кроме того, БЮТ обещает выделять средства на строительство новых и ремонт существующих автомобильных горных дорог и дорог, соединяющих центры горных районов с областными центрами.

Как отмечается в Обязательствах, БЮТ будет способствовать привлечению значительных местных и зарубежных инвестиций для развития рекреации и зимнего туризма, который позволит в горных районах создать новые рабочие места.

Кроме того, БЮТ обещает жителям горных районов помочь с привлечением платежеспособных инвесторов для строительства горнолыжных комплексов "Черногора" в Ивано-Франковской области, "Нимчич" в с. Выженка и "Стижок" в поселке Берегомет Черновицкой области.

Также БЮТ будет способствовать строительству новых автомобильных таможенных переходов Украина – Румыния в Верховинском районе Ивано-Франковской области, селе Шепит Путильского района Черновицкой области.