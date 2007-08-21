Ельяшкевич считает, что враги Мельниченко нанесли серьёзный удар

Партия вольных демократов сегодня подала документы на регистрацию в Центральную избирательную комиссию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве представитель Партии вольных демократов в ЦИК Александр ЕЛЬЯШКЕВИЧ.

По его словам, в избирательный список партии включено 87 человек.

А.ЕЛЬЯШКЕВИЧ отметил, что Партия вольных демократов не будет присоединяться ни к одной из коалиций. “Мы идем в парламент, чтобы в стране существовала реальная оппозиция. Мы идем для того, чтобы не дать возможности всем этим политическим монстрам, которые сегодня называются якобы политическими партиями, бесстыже врать своим избирателям и грабить украинский народ”, - заявил он.

По словам А.ЕЛЬЯШКЕВИЧА, члены его партии будут проводить встречи с избирателями, агитационные туры. “Полный арсенал средств, который имеет любая политическая сила, будет использован”, - заверил он.

Говоря о третьем номере в избирательном списке партии Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, А.ЕЛЬЯШКЕВИЧ высказал мнение, что его болезнь совпала по времени с началом избирательной кампании. “Мне кажется, это моя версия, что те, кто действительно хочет, чтобы Николай МЕЛЬНИЧЕНКО замолчал навсегда, они узнали о его планах принимать участие в избирательной кампании по списку вольных демократов и нанесли серьезный удар”, - сказал он.

А.ЕЛЬЯШКЕВИЧ также спрогнозировал, что после того, как будут подведены итоги выборов, с которыми определенные силы в силу определенных обстоятельств не согласятся, конфликтность в обществе возрастет. “В связи с резким увеличением конфликтности можно говорить о том, что работа будущего парламента будет либо парализована, либо, мягко говоря, очень неэффективная”, - сказал он.

Он прогнозирует, что максимум через год Украину ожидает еще одна избирательная кампания.