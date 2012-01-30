Киевпастранс: «Электричка Попова» перевезла почти миллион льготников

В КП «Киевпастранс» сообщают, что услугами городской электрички в 2011 году воспользовались 2 млн. 744 тыс. пассажиров. Из них 968,2 тыс. пассажиров-льготников на протяжении года пользовались электричкой бесплатно.

Напомним, с января по сентябрь прошлого года работали только две станции городской электрички: «Киев-Петровка» и «Троещина». За этот период услугами электрички воспользовались 495,5 тыс. пассажиров. Из них бесплатно – 174,8 тыс. пассажиров льготных категорий.

В октябре 2011 года было открыто еще 12 станций городской электрички. За этот период – в октябре, ноябре и декабре, электричкой воспользовались 2 млн. 249,2 тыс. пассажиров. Из них 793,4 тыс. льготников.

Пресс-служба киевской власти напоминает, городская электричка была введена в эксплуатацию по инициативе Александра Попова в октябре 2011 года в рамках создания в Киеве новой системы общественного транспорта. Городская электричка стала в Киеве шестым видом транспорта – после трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и фуникулера.