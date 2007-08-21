Луценко не понимает, почему Янукович игнорирует обращения СБУ

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО считает, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ обязан уволить руководство Министерства транспорта и связи из-за многочисленных железнодорожных аварий, которые происходят в последнее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Кривом Роге.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО выразил удивление и обеспокоенность игнорированием В.ЯНУКОВИЧЕМ обращений СБУ по поводу аварий на железных дорогах, а также обращения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

«Сегодня правительство служит людям или покрывает своих? Сколько еще ЯНУКОВИЧ будет рисковать жизнью украинцев, чтобы покрывать своих министров?», - спросил Ю.ЛУЦЕНКО.