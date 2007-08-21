22 августа Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Ривененской и Житомирской областях. Президент пообщается с военнослужащими 30-й отдельной механизированной бригады и членами их семей (г. Новоград-Волынский, Житомирская область) и встретится с жителями города Корець (Ривненская область). Запланировано также короткое общение Главы государства с представителями СМИ.