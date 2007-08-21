Путин на скорую руку поговорил с Януковичем

В подмосковном Жуковском на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2007» прошла короткая встреча премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча состоялась сразу после того, как Президент России открыл авиасалон.

В своем выступлении на открытии В.ПУТИН сообщил, что в этом году в авиасалоне принимают участие 780 российских и зарубежных компаний (из 110 стран).

В.ПУТИН заявил, что форум расширяется каждый год, и он надеется, что «МАКС» станет крупнейшим форумом делового партнерства в сфере авиации и космоса.

Президент России и премьер Украины отправились наблюдать за демонстрационными полетами.