Путин на скорую руку поговорил с Януковичем
10:01, 21 августа 2007Политика
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Президент России открыл авиасалон
В подмосковном Жуковском на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2007» прошла короткая встреча премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА.
Как передает корреспондент УНИАН, встреча состоялась сразу после того, как Президент России открыл авиасалон.
В своем выступлении на открытии В.ПУТИН сообщил, что в этом году в авиасалоне принимают участие 780 российских и зарубежных компаний (из 110 стран).
В.ПУТИН заявил, что форум расширяется каждый год, и он надеется, что «МАКС» станет крупнейшим форумом делового партнерства в сфере авиации и космоса.
Президент России и премьер Украины отправились наблюдать за демонстрационными полетами.
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