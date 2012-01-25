Азаров: Местная власть манипулирует тарифами ЖКХ

Только за последние два дня на страницу главы Кабинета министров Украины Николая АЗАРОВА в Facebook поступило более 300 сообщений о необоснованном росте тарифов на услуги ЖКХ. Об этом премьер сообщил на сегодняшнем заседании правительства, сообщают «Подробности».

В связи с этим, Н.АЗАРОВ поручил министру регионального развития Анатолию БЛИЗНЮКУ внимательно изучить жалобы населения. «Такого материала не предоставит не одна ревизионная комиссия. Люди не понимают, как считаются тарифы. Местная власть манипулирует завышенными нормами потребления. Соответствующие материалы уже переданы в правоохранительные органы. Антимонопольный комитет, а также Агентство ценовой политики должны подключиться к этой работе», - заявил премьер.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство приняло принципиальное решение не повышать цены на услуги ЖКХ, и будет следить за тем, чтобы в регионах местные власти беспрекословно выполняли это требование. В итоге, по словам премьера, на этой неделе отказались от повышения тарифов в Херсоне и Полтаве, решается вопрос в Харькове и Сумах.

На заседании правительства премьер потребовал выстроить прозрачную систему формирования тарифов. Правительство Украины предупредило местные власти: если какая-то услуга не оказана, то за нее нельзя требовать оплаты. Или если оказана не в полном объеме, то должен производиться перерасчет, подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Кроме того, как отмечают «Подробности», стало также известно, что Н.АЗАРОВ намерен лично проверить цены на дрова для населения и на сжиженный газ. В случае, если и здесь премьер обнаружит рост цен, на ближайшем заседании Кабмина возможен жесткий разговор с главой Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктором СИВЦОМ и министром энергетики Юрием БОЙКО.

На заседании КМУ также выступил заместитель министра внутренних дел Сергей ЧЕРНЫХ, который заявил о махинациях в сфере ЖКХ. По его словам, цены на газ и электроэнергию остались прежними, а тарифы повышены на 35% и 64%. По словам С.ЧЕРНЫХ, типичные преступления в сфере ЖКХ: коррупция, взяточничество, воровство средств, выделяемых на субсидии. Так, заместитель министра сообщил, что в Днепровском районе Киева 20 000 семей переплатили за отопительный сезон 32 млн. грн.

«Цены на электроэнергию, газ, транспортные перевозки не менялись? Не менялись. Принципиальная позиция правительства заключается в следующем: все необоснованно завышенные тарифы на ЖКХ должны быть отменены», - заключил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, на прошлом заседании Кабмина 18 января Н.АЗАРОВ уже давал поручение профильному министру А.БЛИЗНЮКУ разобраться с необоснованным повышением коммунальных тарифов в некоторых регионах.