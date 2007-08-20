Мартынюк: Коммунисты никогда не признают ОУН-УПА

Первый заместитель председателя Верховной Рады V созыва, кандидат в народные депутаты от КПУ Адам МАРТЫНЮК заявляет, что коммунисты никогда не признают ОУН-УПА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с избирателями Черновцов.

„Коммунисты никогда не допустят признания героями Украины или воюющей стороной во Второй мировой войне воинов ОУН-УПА, потому что они к геройству не имеют никакого отношения”, - заявил А.МАРТЫНЮК.

„Здесь в зале, - обратился А.МАРТЫНЮК к советским ветеранам, которые заняли первые места на этой встрече, - сидит немало людей, которые в 1944 году проходили территорию Западной Украине и которым эти герои стреляли в спину. Они шли сюда учить детей, поднимать культуру”.

После этого в зале едва не возникла драка, когда один из присутствовавших крикнул Адаму МАРТЫНЮКУ: „А чего же они сюда шли? Кто их звал? Они тоже оккупанты!”, на что один из лидеров КПУ воскликнул: „Нужно таким ветеранам молча сидеть и не рыпаться!”.

По словам А.МАРТЫНЮКА, большинство жителей Западной Украины, которых высылала в Сибирь советская власть, „заработали это заслуженно”, хотя „были и перегибы, так как это произошло в 1932-1933 годах”.