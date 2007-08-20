Балога не оставляет Тимошенко шансов?

Руководитель штаба блока “Наша Украина – Народная самооборона” Виктор БАЛОГА предостерегает, что “экспресс-метод” подготовки новой редакции Конституции Украины может обернуться серьезными ошибками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НУ-НС, В.БАЛОГА считает, что изменения в Основной Закон следует прорабатывать на основе глубокого анализа отечественной практики, лучших образцов мирового конституционного права.

“Еще не сделаны все выводы из нашего недавнего прошлого, в условиях развернутой избирательной кампании некоторые подводные камни во властно-политических конфигурациях могут остаться незамеченными. Экспресс-метод подготовки новой редакции самого главного документа страны может обернуться серьезными ошибками”, - сказал руководитель штаба.

При этом В.БАЛОГА заверил, что блок “Наша Украина – Народная самооборона” выступает за разработку новой редакции Конституции и вынесения ее на широкое всенародное обсуждение, считая это актуальной задачей для объединенной демократической силы.

По его словам, несовершенство Основного Закона очевидно, оно уже привело к глубоким кризисным явлениям во власти и политикуме. “

Как отметил В.БАЛОГА, НУ-НС всячески приветствует производительные инициативы по коррекции Конституции, в частности, которые исходят от Блока Юлии Тимошенко - главного политического союзника блока “Наша Украина – Народная самооборона”. Как подчеркнул В.БАЛОГА, заслуживает большого уважения робота, проведенная БЮТ по организации конституционного референдума. “Мы получили наглядное подтверждение, что изменения в Конституцию – это требование не только политических партий. В этом осознанно нуждается общество”, - сказал он.

Руководитель штаба выразил уверенность в том, что всенародное обсуждение проекта обновленного Основного Закона непременно состоится. “Ни в коем случае нельзя отстранять народ от определения пути, по которому должна идти его страна. Референдум – одна из форм прямого народовластия, и таким образом можно получить реальный срез общественных ожиданий и предложений. О важности полноценной дискуссии на тему Конституции неоднократно говорил и Президент Виктор ЮЩЕНКО”, - отметил В.БАЛОГА.

В то же время он считает, что проведение конституционного референдума или другого плебисцита в день внеочередных парламентских выборов только навредит работе над Основным Законом. “Голосование 30 сентября важно как никогда, ведь именно с ним люди связывают надежду на качественное обновление власти. Потому дополнение выборов другим важным общегосударственным мероприятием – референдумом по вопросу Конституции – автоматически разделит внимание людей надвое. Для подробного изучения конституционных инициатив нужно время - не затянутое, но достаточное”, - подытожил В.БАЛОГА.