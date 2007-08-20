Кабмин согласится на Хоменко, потому что Янукович был в его шкуре

Кабинет министров даст согласие Секретариату Президента Украины на назначение Владимира ХОМЕНКО председателем Черниговской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня журналистам в Чернигове.

«Что будет от того, если я не дам согласие? Это не пойдет на пользу, это будет только дестабилизировать ситуацию и не способствовать развитию региона. Несмотря на пренебрежение к Конституции Секретариатом Президента при назначении председателей областных госадминистраций, я никогда не буду политизировать этот вопрос. Поэтому, безусловно, Кабинет министров даст согласие», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер сделал это заявление в присутствии и.о. председателя Черниговской ОГА В.ХОМЕНКО. «Я ему об этом не говорил. Он впервые это услышал и он меня, кстати, не просил. Но я сам знаю, я сам был в его шкуре», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сказал, что считает В.ХОМЕНКО опытным и ответственным человеком.

«Он (ХОМЕНКО) получил ряд задач, мы отработаем совместный протокол (поручений – УНИАН). Я ему пожелал, чтобы он зацепился в Черниговщине и проработал здесь длительное время, потому что смена руководства в целом не содействует развитию региона, а только мешает», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об освобождении Николая ЛАВРИКА от должности председателя Черниговской облгосадминистрации согласно с поданным им заявлением и назначил В.ХОМЕНКО временно исполняющим обязанности губернатора.

17 июля в интервью УНИАН заместитель главы Секретариата Президента Украины Виктор БОНДАРЬ сказал, что в Секретариате надеются, что Кабмин направит представление относительно назначения председателя Черниговской ОГА на того человека, на которого Президент возложил исполнение обязанностей губернатора.