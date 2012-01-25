Украина поднялась в рейтинге свободы слова

Ситуация со свободой слова в Украине в прошлом году несколько улучшилась, однако все еще вызывает беспокойство у правозащитников. Об этом собственному корреспонденту УКРИНФОРМа в ФРГ заявила пресс-секретарь немецкого отделения международной организации "Репортеры без границ" Ульрике Груска, комментируя ежегодный рейтинг стран по ситуации в сфере свободы слова.

"В актуальном рейтинге Украина поднялась на несколько позиций, что говорит о хотя и незначительное, но улучшение ситуации со свободой слова", - сказала она.

Так, среди 179 стран мира в этом рейтинге Украина заняла 116-е место (между Перу и Камбоджей). В 2010 году она оказалась на 131-м месте, а 2009-м была на 89-й позиции.

Образцовой ситуация со свободой прессы, по мнению "Репортеров без границ", является в Финляндии, Норвегии и Нидерландах. Зато последние места в рейтинге вновь достались Северной Корее, Туркмении и Эритрее. Актуальный рейтинг составлен по оценкам периода с декабря 2010-го по ноябрь 2011 года.