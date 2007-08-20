Янукович не знает, примут ли его Путин и Фрадков

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что главной целью его визита в Москву является повышение конкурентоспособности авиастроительной отрасли и военно-промышленного комплекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня журналистам в Чернигове.

«Главная цель – это обеспечение уровня конкурентоспособности нашей авиастроительной промышленности и некоторых направлений военно-промышленного комплекса. И эта выставка, которая открывается в Москве – на нее грех не поехать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер также сообщил, что в состав правительственной делегации включены специалисты и руководители авиастроительных предприятий.

Вместе с тем, В.ЯНУКОВИЧ не уточнил, планируются ли в ходе его визита встречи с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ и главой правительства России Михаилом ФРАДКОВЫМ. «С кем состоятся встречи, я не готов пока сказать», - отметил он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на сайт В.ЯНУКОВИЧА, 21 августа премьер-министр Украины посетит Москву, где встретится с руководством России и примет участие в открытии авиасалона.

Глава правительства Украины проведет переговоры в Москве на тему кооперации Украины и России в самолетостроении.

На запланированных встречах В.ЯНУКОВИЧА с руководством РФ также речь будет идти о вопросах, связанных с энергоносителями.