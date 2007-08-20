Януковича удивила риторика Ющенко: он себе такого не позволял

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает неуместным использование Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО риторики об авантюризме при оценке деятельности правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал, комментируя в Чернигове сегодняшнее заявление Президента о том, что социальные инициативы Партии регионов накануне выборов являются политическими спекуляциями и авантюрой.

«Мне это удивительно. Я никогда не позволял говорить такое в адрес Секретариата Президента или Президента лично. Я хотел бы, чтобы такая риторика как авантюры никогда не использовалась, поскольку он действующий Президент, а я действующий премьер-министр», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер подчеркнул, что если бы он «начал комментировать действия Президента начиная со 2 апреля», то он бы назвал другие эпитеты. «Но я этого не делаю сознательно, я хотел бы, чтобы здесь была корректность, потому что Президент ни разу не встретился с правительством. За год не нашел времени», - сказал он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что правительство готово встретиться с Президентом и ответить на все его вопросы. «Но не для того, чтобы заниматься авантюрами, а чтобы объединить усилия и вместе работать над теми вопросами, которые сегодня существуют в государстве. Для этого нужны сотрудничество и ответственная власть», - добавил он.