Завтра Янукович летит в Москву

21 августа премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит Москву (РФ).

Как сообщается на сайте В.ЯНУКОВИЧА, в Москве он встретится с руководством Российской Федерации и примет участие в открытии авиасалона.

“Украинские авиастроители надеются на поддержку премьера в продвижении продукции отечественного авиапроизводства на российский рынок”, - говорится в сообщении.

Глава правительства Украины будет иметь переговоры в Москве на тему кооперации Украины и России в самолетостроении.

На запланированных встречах В.ЯНУКОВИЧА с руководством Российской Федерации также речь будет идти о вопросах, связанных с энергоносителями.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что В.ЯНУКОВИЧ встретится со своим российским коллегой Михаилом ФРАДКОВЫМ 20 августа в Сочи.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, во время встречи с М.ФРАДКОВЫМ планировалось обсудить ряд вопросов в сфере торгово-экономических отношений.