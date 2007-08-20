Цушко пожаловался, что его деятельность ”кое-кого бесит”

Министр внутренних Украины Василий ЦУШКО разочарован действиями милицейских генералов Геннадия МОСКАЛЯ и Виталия ЯРЕМЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, отвечая на вопрос о негативных заявлениях этих милицейских чинов о работе министерства.

„Мне досадно, что я разочаровываюсь в этих двух генералах. Досадно, что у меня было совсем другое мнение о них как о милиционерах. Я их оценивал совсем по-другому. Если у них цели оправдывают средства и они действуют так - это их выбор. Я больше не хочу комментировать”, - отметил руководитель МВД.

По словам В ЦУШКО, многим не нравится, что МВД стало стабилизирующим органом. „Мы не допустили неуправляемых событий в стране и гражданской войны. Это кое-кого бесит”, - сказал В.ЦУШКО.

По мнению министра, кое-кого не устраивает позиция МВД, которое „старается быть вне политики и занимается своей работой”. „Нам сложно, мы постоянно как на вулкане”, - подчеркнул В.ЦУШКО.

По просьбе министра его первый заместитель Михаил КОРНИЕНКО привел статистику, которая, по словам последнего, „неискаженно” свидетельствует о более эффективной работе МВД в 2007 году в борьбе с коррупцией и раскрытии преднамеренных убийств.

Как сообщалось, 30 июля бывший начальник Главного управления МВД в г. Киеве генерал-лейтенант милиции В.ЯРЕМА обвинил руководство МВД в подготовке к фальсификациям и использованию административного ресурса во время избирательной кампании.

Г.МОСКАЛЬ, в свою очередь, заявлял, что за период руководства МВД В.ЦУШКО в Украине увеличилось количество как общих преступлений, так и количество тяжких и особо тяжких преступлений, а также количество дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.

По словам Г.МОСКАЛЯ, МВД сегодня в известной мере искажает информацию о состоянии преступности в стране.