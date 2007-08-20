У Литвина знают, в чем причина многих разводов

Блок Литвина инициирует предоставление молодым семьям беспроцентных кредитов на жилье.

Об этом УНИАН сообщил лидер Киевской организации Народной партии Виктор ПИЛИПИШИН (включенный в избирательный список Блока Литвина под №5).

«Проблема отсутствия собственного жилья сегодня наиболее актуальна для молодежи. Доказано, что именно она является причиной многих разводов и она же побуждает к нежеланию рожать детей. Одним из путей решения этой проблемы может быть льготный кредит на жилье», - сказал В.ПИЛИПИШИН.

Также в программе блока содержится положение о том, что при рождении первого ребенка государство должно брать на себя обязательство о погашении 25% кредита, второго – 50%, третьего – полное его погашение.

В.ПИЛИПИШИН убежден, что такая стратегия поможет молодым семьям не бояться за свое будущее.