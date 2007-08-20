Тимошенко обещает ЦИК показать, что они - не боги

БЮТ обжаловал в суде отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать инициативные группы по сбору подписей за проведение конституционного референдума.

Об этом сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Днепропетровске, передает “Українська правда”.

По ее словам, соответствующая жалоба БЮТ должна рассматриваться в Административном окружном суде два дня. А в случае, если ЦИК обжалует решение суда, то еще два дня она будет рассматриваться в Высшем административном суде.

"И после этого, если ЦИК не зарегистрирует инициативные группы, мы обратимся к стране, чтобы люди пришли под это учреждение и показали, что 9 членов ЦИК не боги в Украине", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также снова выразила надежду, что в ближайшие дни встретится с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, чтобы обсудить вопрос референдума по Конституции.

"В ближайшие дни я наметила встречу с Президентом, и мне больно, что так произошло со стороны "Нашей Украины", потому что мы договаривались, что референдум – это наше общее дело", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время на вопрос журналистов, не внесут ли действия "Нашей Украины" раскола в деятельность двух оппозиционных сил, Ю.ТИМОШЕНКО ответила, что будет "делать все, чтобы не сломать сотрудничество".

Как сообщал УНИАН, ЦИК отказала в регистрации инициативных групп по сбору подписей для проведения инициированного БЮТ конституционного референдума.

В частности, 17 августа проект постановления о регистрации Белоцерковской городской инициативной группы по проведению конституционного референдума поддержали 5 из 14 членов ЦИК, а 9 членов ЦИК – воздержались.

Проект постановления о регистрации группы поддержали Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, Владимир ШЕЛУДЬКО, Юрий ШВЕЦ, Игорь ЖИДЕНКО и Анатолий ПИСАРЕНКО.

Остальные члены ЦИК, в частности, председатель и заместитель председателя ЦИК Владимир ШАПОВАЛ и Андрей МАГЕРА, воздержались при голосовании за принятие решения.