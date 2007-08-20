Ющенко рассказал про ”первый клич власти”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что ни при каких условиях не откажется от предложенного им пакета социальных инициатив.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции сегодня в Киеве.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, что бы ни произошло в Украине, пока он является Президентом, пакет социальных инициатив будет в повестке дня работы Президента, правительства и парламента.

«Убежден, что первый клич власти, первая функция власти – это сделать такую политику, которую бы ощутил простой человек», - подчеркнул он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что неоднократно говорил министрам, премьер-министру о том, что Украина будет иметь пакет экономических реформ, направленный на радикальную смену социального лица страны.