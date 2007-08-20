Янукович рекомендует исполнительной власти забыть о выборах

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает региональные исполнительные власти обеспечивать жизнедеятельность регионов, а не заниматься выборами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Чернигове на совещании по вопросам развития предпринимательства, инновационной и инвестиционной деятельности.

«Безусловно, 30 сентября предстоит политическое событие - выборы в Верховную Раду. Но это вопрос политиков, а не исполнительной власти, предпринимателей или бизнеса», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, первоочередными задачами исполнительной власти является своевременный сбор урожая 2007 года, подготовка к осенне-полевым работам, подготовка к зиме и подготовка бюджета на 2008 год.

Глава правительства считает, что исполнительная власть в Черниговской области должна уделить особое внимание инвестиционному развитию региона. «Нужно создать условия для привлечения инвестиций. Без организации этого процесса деньги не смогут прийти в регион. А без развития предпринимательства, без привлечения инвестиций Черниговская область будет отстающей», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ выразил сожаление, что в Черниговской области не используются возможности получения льгот, предусмотренные украинским законодательством о территориях приоритетного развития. «Без развития предпринимательства невозможно существенно улучшить жизнь людей», - подчеркнул он.

Премьер поручил министру экономики Анатолию КИНАХУ проанализировать состояние предприятий Черниговской области и дать оценку их инвестиционной привлекательности. В.ЯНУКОВИЧ также призвал подключиться к этому процессу исполнительную власть Черниговской области. «У вас, Владимир Николаевич (ХОМЕНКО – исполняющий обязанности председателя Черниговской облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО – УНИАН), есть прекрасная возможность показать, на что вы способны. Тут непаханое поле по всем вопросам. Возьмитесь все вместе, отбросьте политические цвета и вместе работайте», - предложил В.ЯНУКОВИЧ.

По его информации, в Черниговской области 60% прибыльных предприятий. «А все остальные убыточные. Между тем, это вопросы роста экономики как основного решения всех социальных проблем», - подчеркнул глава правительства.