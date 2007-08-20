Президент не даст шансов Морозу
Заодно досталось Симоненко
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает, что не даст оснований для проведения референдума по вопросу выражения ему недоверия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя намерения социалистов и коммунистов инициировать соответствующий референдум.
В.ЮЩЕНКО отметил, что необходимо руководствоваться законом и Конституцией, и если есть основания, в соответствии с настоящими документами, оценивать деятельность Президента как незаконную, тогда возникают основания для постановки соответствующего вопроса. «Но я хочу сказать своим оппонентам, прежде всего МОРОЗУ, коммунистам, что такого случая я им не дам», - заявил Президент.
Он назвал соответствующие инициативы спекуляцией, «потому что эти силы никогда не выигрывают на конструктивном поведении. Они должны работать только на возражение, они должны служить другим приоритетам, и потому они их ищут».
В.ЮЩЕНКО выразил сожаление, что такие неконструктивные силы еще существуют в Украине. «Их будущее уже очерчено существующими тенденциями, которые открываются среди украинских избирателей, но это доживание является очень сложным для нации, для искренних людей, которые шли за теми лидерами, которые продемонстрировали поведение, я убежден, не украшающего не просто лидера политической силы, но и гражданина», - сказал Президент.
Он добавил, что не хочет быть судьей будущих перспектив коммунистов и социалистов, и считает, что это должны сделать граждане Украины, которые на протяжении последних лет «дают свою достойную и морально этическую оценку этим вождям из прошлого».