Ющенко услышал запах нафталина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выражает сомнение в возможности создания коалиции между блоком «Наша Украина – Народная Самооборона» и Партией регионов в парламенте следующего созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я не большой оптимист в этой модели», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время глава государства отметил, что сегодня необходимо думать не столько о том, кто с кем объединяется, сколько о том, вокруг чего возможно такое объединение. «Чтобы у нас следствие и причина не путались. Я убежден, что ошибкой, которая была допущена в предыдущий год политической силой Партией регионов, является то, что она искренне, открыто не поддержала Универсал национального единства, что, по сути, она отозвала свою подпись», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По убеждению Президента, политические силы должны слышать друг друга, а не бороться друг против друга, как в ходе избирательной кампании, так и после нее.

Он отметил, что исторически в Украине так сложилось, что «силы складываются 50 на 50», и если какая-то политическая сила, подобная предыдущей коалиции в парламенте, попробует так же вести себя грубо, применяя коррупционные схемы, игнорируя наличие оппозиции в парламенте, то такая политика не будет иметь никакой перспективы.

«Ключевым посланием к сегодняшним политическим силам, принимающим участие в выборах, я сказал бы так: не сыпьте пепел на головы своих оппонентов сегодня, выстраивайте свое поведение исключительно на перспективу, профессионально, ставьте целью исключительно национальные интересы. Это единственная точка, на базе которой может происходить диалог и взаимопонимание», - сказал Президент, выразив сожаление, что сегодня этого не хватает.

«Меня огорчает то, что избирательная кампания ведется либо на спекуляции, либо на противостоянии кого-то с кем-то. Думаю, что это рудименты старой политики, здесь очень много нафталина», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что это неперспективная политика. Он призвал политические силы вести соревнование программ.