Ющенко поедет к Путину после выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что визит в Российскую Федерацию ему целесообразнее осуществить по окончании избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции.

В частности, по мнению Президента, смена правительства и парламента накладывает определенный отпечаток на двусторонние отношения. Исходя из этого, по словам В.ЮЩЕНКО, «на уровне хорошего тона» контакты на наивысшем уровне логично проводить по окончании избирательной кампании.

В то же время Президент Украины заявил, что его визит в Россию подготовлен и на уровне Министерства иностранных дел и Совета национальной безопасности и обороны практически готовы к подписанию документы, которые планируется рассмотреть во время его визита.

Он проинформировал, что около 4 недель назад украинская сторона передала в Россию около 20 инициатив относительно будущей двусторонней встречи Президентов Украины и России.

По словам В.ЮЩЕНКо, это, в основном, документы, которые планируется подписать в развитие большого украинско-российского договора.