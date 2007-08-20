Ющенко объявил досрочные выборы, чтобы не было стрельбы

Президент Виктор Ющенко заявляет, что объявление досрочных выборов в парламент было способом не допустить кровопролития во время политического кризиса.

"Хотел бы дать маленькую рекомендацию, в частности, политикам: не надо бояться досрочных выборов. Это в очень многих ситуациях – чуть ли не единственный способ не допустить гражданской войны, выйти из политического коллапса, из политического противостояния", - сказал Ющенко на пресс-конференции в понедельник.

"Убежден, что в ситуации, в которой оказался украинский парламент из-за политической коррупции невиданных размеров, что завелась в украинском парламенте, был единсвенный способ вывести страну без стрельбы в любую сторону – это проведение досрочных выборов", - добавил он.

Ющенко также отметил, что досрочные выборы проводятся "с новыми уроками".

"В обществе поднята тема депутатской неприкосновенности, привилегий и льгот", - сказал он.

Вместе с тем Ющенко высказал мнение, что спекуляции относительно досрочных выборов "еще долго будут жить в политической жизни Украины".

Украинская правда