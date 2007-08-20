Супрун отнесла списки своего блока в ЦИК

13:01, 20 августа 2007
Политика
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Украинский региональный актив как третья сила

Людмилы СУПРУН Сегодня в ЦИК подал документы на регистрацию списка кандидатов в народные депутаты  блок Людмилы СУПРУН “Украинский региональный актив”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, около 200 сторонников блока  собрались под стенами ЦИК на импровизированный митинг в поддержку политической силы.

Как заявила  лидер блока Л. СУПРУН, блок будет позиционировать себя «как альтернативная третья сила».

Она отметила, что в стране, где политики занимаются «внутренними разборками», совершенно некому подумать о народных интересах.

 «Мы этим и займемся», - добавила Л. СУПРУН.

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