Супрун отнесла списки своего блока в ЦИК

Сегодня в ЦИК подал документы на регистрацию списка кандидатов в народные депутаты блок Людмилы СУПРУН “Украинский региональный актив”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, около 200 сторонников блока собрались под стенами ЦИК на импровизированный митинг в поддержку политической силы.

Как заявила лидер блока Л. СУПРУН, блок будет позиционировать себя «как альтернативная третья сила».

Она отметила, что в стране, где политики занимаются «внутренними разборками», совершенно некому подумать о народных интересах.

«Мы этим и займемся», - добавила Л. СУПРУН.