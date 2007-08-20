Президент остудил пыл Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что для проведения всеукраинского референдума по внесению изменений в Конституцию необходима консолидация демократических политических сил

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО отметил, что целью проведения референдума является не только сам факт его проведения, но и реализация его в украинском парламенте. Для этого, по мнению Президента, необходима консолидация политических сил, проведение консультаций между ними, результатом чего должно было бы стать их объединение, и на этой основе реализация этой инициативы.

При этом Президент отметил, что с правовой точки зрения не следует забывать, что для подготовки референдума необходимо не меньше трех месяцев.

По его словам, это обстоятельство следует обязательно учитывать, чтобы у политических оппонентов не появился дополнительный инструмент для дискредитации этой идеи.

Как сообщал УНИАН, БЮТ инициирует проведение конституционного референдума одновременно с досрочными выборами в Верховную Раду.

В то же время ЦИК отказала в регистрации инициативных групп по сбору подписей для проведения этого референдума.

В свою очередь лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что блок обжалует в суде постановления ЦИК об отказе зарегистрировать эти инициативные группы.

***На конституционный референдум БЮТ предлагает вынести 9 вопросов, в частности, о президентской и парламентской форме правления, об избрании судей народом, о расширении прав граждан по формированию местной исполнительной власти, об отмене неприкосновенности и льгот, лишении мандатов депутатов за невыполнение предвыборных обещаний и упрощение процедуры проведения референдумов.