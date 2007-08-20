Ющенко увидел на биг-бордах политическую хитрость

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет заимствование идей одних политических сил другими попыткой дискредитации их намерений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам В.ЮЩЕНКО, ему досадно, когда едешь по украинским дорогам и видишь рекламу, цель которой - “через авантюры, политическую хитрость дискредитировать кого-то”.

“Это метод для слабых”, убежден Президент, поскольку “сильные”, по его словам, занимаются претворением в жизнь собственных идей и лозунгов.