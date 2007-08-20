Ющенко увидел на биг-бордах политическую хитрость
12:43, 20 августа 2007Политика
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Президент считает плагиат методом слабых
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет заимствование идей одних политических сил другими попыткой дискредитации их намерений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
По словам В.ЮЩЕНКО, ему досадно, когда едешь по украинским дорогам и видишь рекламу, цель которой - “через авантюры, политическую хитрость дискредитировать кого-то”.
“Это метод для слабых”, убежден Президент, поскольку “сильные”, по его словам, занимаются претворением в жизнь собственных идей и лозунгов.
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