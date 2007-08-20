Цушко заявил, что его никто не травил

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО отрицает факт своего отравления посторонними лицами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

„Вы от меня слышали, что меня отравили? Не слышали. Я по всем вопросам, которые касаются меня как человека и политика, буду говорить на пресс-конференции, когда уйду в предвыборный отпуск. А сейчас я перед вами сижу как министр МВД, поэтому позвольте не касаться этой темы”, - сказал В.ЦУШКО.

По словам министра, у него сейчас прекрасное состояние здоровья. „Я отвечу по-одесски: „Не дождутся!” - сказал руководитель МВД.

Справка УНИАН. 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”. 31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО на реанимационном самолете был доставлен в немецкую клинику. 1 июня его прооперировали.

Адвокат Татьяна МОНТЯН и член СПУ Евгений ФИЛИНДАШ заявляли о возможном отравлении министра.