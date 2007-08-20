Черниговский областной штаб НУ-НС возглавил брат Луценко

Главу Черниговской ОГА потеснили

Руководителем черниговского областного избирательного штаба блока «Наша Украина – Народная Самооборона» стал Сергей ЛУЦЕНКО - брат лидера этого блока Юрия ЛУЦЕНКО. Как сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации “Нашей Украины – Народной Самообороны”, С.ЛУЦЕНКО зарегистрирован в избирательном списке НУ-НС под номером 85. Он сменил на должности руководителя областного штаба и.о. председателя Черниговской ОГА Владимира ХОМЕНКО.

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