Каськив заявляет о возможности провокаций со стороны ”кучки неудачников”

Председатель политсовета Гражданской партии «Пора» Владислав КАСЬКИВ заявляет о возможности провокации якобы представителей “Поры” относительно выхода партии из избирательного блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

“Кое-кому очень хочется расшатать политическую ситуацию и развалить блок, но этого не будет”, - убежден он.

“Мы просим не обращать внимания на провокации самозванцев, которые заявляют о выходе “Поры” из избирательного блока “Наша Украина – Народная самооборона”, - сказал В.КАСЬКИВ, слова которого цитирует пресс-служба блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

В.КАСЬКИВ считает, “что такие заявления кучки неудачников - это отчаянная попытка остановить широкое и успешное наступление “Нашей Украины – Народной самообороны” на коррупционеров”.

“Конкуренты, очевидно, уже негативно для себя оценивают последствия успешной кампании и открытых обязательств блока, поэтому, как всегда, прибегли к провокациям, слепленным на быструю руку, - убежден он. - Учитывая их низкопробный контекст, заверяем, что организаторы провокации будут нести ответственность за очевидную фальсификацию документов”.

“Пора” остается активным участником блока. Это решение принято высшим руководящим органом - съездом партии, который состоялся 2 августа”, - подчеркнул В.КАСЬКИВ.

“Это решение признано всеми участникам политического процесса и соответствующими органами государственной власти, в первую очередь ЦИК”, - подчеркнул он, отметив, что согласно решению съезда, следующее его заседание состоится по итогам выборов в начале октября.