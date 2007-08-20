Тимошенко начинает тур с роддома

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО начала избирательный тур по областям Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО будет находиться в Днепропетровской области, где посетит городской роддом, подпишет соглашение с аграриями, после чего состоится пресс-конференция.

Также Ю.ТИМОШЕНКО проведет ряд встреч с жителями Днепропетровской области.

Кроме того, состоится встреча лидера БЮТ с жителями города Терновка.

Вечером на одном из местных телеканалов при участии Ю.ТИМОШЕНКО состоится круглый стол на тему «Украинский прорыв».