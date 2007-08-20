Богатырева напрасно бегала за президентским медом

На ярмарке в Сорочинцах в эту субботу побывал не только Президент, но и нардепы-регионалы во главе с лидером парламентской фракции ПР Раисой Богатыревой, сообщает сайт партии

„Ми много чего купили. Возвращаюсь с прекрасным настроением. Есть и рушнык, и яблоки, и большая корзина, и рубашки-вышиванки. Вот единственное, чего не купили - меду. Говорят, президентский хороший, но дорогой”, – пожаловалась Богатирева после посещений Сорочинской ярмарки.

Политик говорит, что на ярмарке она встретила Виктора Ющенко, “который в сопровождении многочисленной охраны обходил торговцев всяческим товаром”. Богатырева попробовала непосредственно у самого Президента выяснить, куда же делся мед. Объяснять причины отсутствия “президентских” лакомств глава государства не стал, и в ответ поинтересовался, оставили ли ему что-то из товара. И после того, как услышал положительный ответ, поспешил к прилавкам с изделиями народных мастеров.