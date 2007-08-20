Ющенко даст пресс-конференцию «Власть для людей, а не для политиков»

Сегодня состоится пресс-конференция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, пресс-конференция под названием «Власть для людей, а не для политиков» начнется в 12.00 на зеленой поляне на территории Секретариата Президента Украины и продлится один час – до 13.00.

В прямом эфире мероприятие будут транслировать НТКУ, «5 канал», «24 канал», «Всемирная служба «УТР» и Национальная радиокомпания Украины.