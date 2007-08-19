Луценко сомневается в реализации плана Тимошенко

Лидер блока "Наша Украина - Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО сомневается в возможности проведения 30 сентября референдума по внесению изменений в Конституцию, который инициирует БЮТ, но готов поддержать его, если Блок Юлии Тимошенко проведет все формальности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Кировограде, отвечая на вопрос журналистов.

«Что касается того, является ли реальным референдум в столь сжатые сроки, я выражаю личное сомнение, однако если БЮТ проведет все формальности, то почему бы нет», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ЦИК отказала в регистрации инициативных групп по сбору подписей для проведения инициированного БЮТ конституционного референдума.

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что блок обжалует в суде постановления ЦИК об отказе зарегистрировать эти инициативные группы.

***На конституционный референдум предлагается вынести 9 вопросов, в частности о президентской и парламентской форме правления, об избрании судей народом, о расширении прав граждан по формированию местной исполнительной власти, об отмене неприкосновенности и льгот, лишении мандатов депутатов за невыполнение предвыборных обещаний и упрощении процедуры проведения референдумов.