Провокаторы ”агитируют” за Нашу Украину в три часа ночи

Житомирский региональный штаб блока “Наша Украина – Народная самооборона” призывает политические силы в области избегать во время избирательной кампании провокаций и "черных" политтехнологий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении штаба избирательного блока “Наша Украина – Народная самооборона” в Житомирской области.

Региональный штаб “НУ-НС” предупреждает о масштабных провокациях, целью которых является ухудшение межпартийных отношений и дестабилизация внутриполитической ситуации в стране, и обращается ко всем областным и районным штабам политических сил Житомирской области с призывом прекратить "морально убогую политику".

"В частности, по информации Чуднивского районного избирательного штаба, 14 августа около трех часов ночи по районному центру свой “крестовый поход” совершали автомобили с “псевдоагитаторами”, которые в рупор выкрикивали преисполненные кощунства призывы: “Голосуйте за “Нашу Украину”, – отмечается в заявлении регионального штаба блока.

Авторы заявления выражают обеспокоенность тем, что “во времена политического кризиса в стране опять активизировались «черные» политтехнологи, которые, защищая интересы своих “шефов”, используют грязные акции”.

Региональный штаб блока “НУ-НС" также призывает прокуратуру Житомирской области, Службу безопасности Украины, УМВС Житомирской области предотвратить деятельность искусственных псевдоструктур, «черных» политтехнологов, которые, по мнению этой политической силы, подрывают межпартийные толерантные отношения в Украине.

Также региональный штаб избирательного блока “Наша Украина – Народная самооборона" расценивает очередные акции против “Нашей Украины” как грубую провокацию, направленную против демократических сил Украины, и осуждает "аморальные попытки политических технологов подорвать авторитет одного из лидеров предвыборной гонки".