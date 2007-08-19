Колесников сознался, что у них с Клюевым споры есть и были всегда

У Бориса Колесникова и Андрея Клюева - разные подходы к ведению избирательной кампании Партии регионов. Об этом глава избирательного штаба Борис Колесников рассказал в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос " Правда ли, что у вас возник конфликт с Андреем Клюевым, результатом чего стало его отдаление от дел Партии регионов?", Борис Колесников ответил: "У нас с Андреем Клюевым есть творческие споры. И эти споры были всегда. У нас разные подходы, разные мнения по тому или иному блоку ведения избирательной кампании. Но такие споры очень полезны".