В УНИАН состоится пресс-конференция нового руководства “Поры”

20 августа в 12.30 в УНИАН состоится пресс-конференция нового руководства партии “Пора”.

Как сообщили УНИАН организаторы пресс-конференции, в четверг 16 августа, Центральный совет партии «Пора» решил изменить состав политического совета партии «Пора». Новым лидером Гражданской партии (ГП) «Пора» стал Ярослав ГОДУНОК.

Новое руководство партии «Пора» инициирует проведение съезда партии 20 июля в 15.00, где будет ставить вопрос о выходе из избирательного блока “Наша Украина – Народная самооборона”.