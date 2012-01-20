«Нашей Украине» понравилась идея проверять депутатов на порядочность

В партии "Наша Украина" поддерживают инициативу общественного движения "Честно" относительно контроля состава и качества следующего парламента.

Об этом заявил член политической ради «Нашей Украины» Даниил ЛУБКИВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Люди по всей стране хотят коренного изменения политики в Украине и ее политиков. Оппозиция должна поддержать абсолютно справедливую задачу, которую ставит перед собой общественное движение «Честно», чтобы не допустить в будущий парламент старых или новых негодяев», – заявил он.

Д.ЛУБКИВСКИЙ напомнил, что еще в июле 2011 года инициативная группа в «Нашей Украине» убедила политсовет партии принять решение о «народной люстрации» выдвиженцев от партии. Это решение предусматривает, что представители партии, которые за последние пять лет возглавляли органы власти, обязаны персонально отчитаться перед избирателями и баллотироваться по мажоритарным округам.

«Это даже не пожелание, это – обязанность для оппозиции реализовать критерии честности порядочности депутатов, определенные движением «Честно», и выдвигать на выборы тех людей, которые отвечают этим принципам», - подчеркнул Д.ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, как показывают все социологические опросы, именно такие общественные инициативы, как «Честно», могут помочь людям посредством предоставление правдивой информации о кандидатах сделать ответственный выбор на следующих парламентских выборах 2012 года.

«Критерии порядочности депутатов, которые предлагает движение «Честно», – это один из способов объективно оценить каждого политика и стать предохранителем от «рожденных в президиуме». Это касается всех. Верю, что депутаты партийной группы «Нашей Украины» способны одними из первых пройти публичную проверку экспертов движения «Честно» на соответствие критериям порядочности», - сказал Д.ЛУБКИВСКИЙ.