Партия на основе НУ-НС будет создана по образцу велосипеда

Блок “Наша Украина – Народная самооборона” приступит к формированию политической партии на своей основе не позже конца 2007 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения “Народная самооборона”, об этом сообщил лидер блока Юрий ЛУЦЕНКО на пресс-конференции в Полтаве.

“Регистрация партии ожидается сразу после выборов, когда будут сформированы руководящие органы Верховной Рады и украинское правительство”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он напомнил, что все 9 партий, которые вошли в НУ-НС, на своих съездах приняли решение объединиться в единую партию.

Ю.ЛУЦЕНКО также назвал уместным объединение в пределах одной партии представителей левых и правых политических течений. “Я бы назвал это партией велосипеда, который имеет правую и левую педали, которые дают движение, и крепкий консервативный руль, который задает движение в правильном направлении”, - сказал он, отметив, что такая практика распространена в Европе.