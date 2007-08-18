Мороз поддерживает идею референдума о недоверии Президенту

Председатель Верховной Ради Украины V созыва, лидер СПУ Александр МОРОЗ поддерживает идею проведения всеукраинского референдума о недоверии Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на собрании депутатов местных советов и мэров городов, избранных от Соцпартии.

Обращаясь к участникам заседания, А.МОРОЗ выразил мнение, что социалисты могут с таким предложением обратиться к людям.

«Сегодня заходит речь о сборе подписей о доверии Президенту. Я просил бы креативщиков отработать это дело. Зло должно быть наказано, по Конституции никто не имеет право топтаться», - подчеркнул он.

По мнению А.МОРОЗА, предварительный анализ действий В.ЮЩЕНКО свидетельствует о том, что он системно нарушал нормы Конституции. Одним из таких нарушений А.МОРОЗ назвал объявление Президентом внеочередных выборов в парламент, которое лидер СПУ расценивает как способ узурпации власти.

Обратил внимание лидер Социалистов и на ряд других, по его мнению, неконституционных действий Президента, в том числе увольнение генерального прокурора без решения ВР, а также увольнение судей Конституционного Суда.

Как сообщал УНИАН, 3 августа лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявил, что КПУ собрала уже 3 млн. 700 подписей в поддержку всенародного референдума об отставке Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.