ГПтСУ: Иващенко не нуждается в особом лечении

По результатам дообследования медики констатировали, что бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО, который уже полтора года содержится в Киевском СИЗО, не нуждается в лечении в спецзаведениях Министерства здравоохранения.

Об этом говорится в обнародованном на сайте Государственной пенитенциарной службы Украины пресс-релизе.

В рамках выполнения рекомендаций комиссии Минздрава Украины от 13 января 2012 года, 17 января В.ИВАЩЕНКО было проведено инструментальное обследование состояния его здоровья (магниторезонансную томографию, рентгенографию, электронейромиографию) в одном из заведений здравоохранения г. Киева.

«По результатам проведения этого обследования врачами было констатировано, что лечение в специализированных заведениях Минздрава Украины В.ИВАЩЕНКО в настоящее время не требуется, состояние его здоровья членами комиссии определяется как удовлетворительное», - отмечает ГПтСУ.

По итогам инструментального обследования и медосмотра В.ИВАЩЕНКО был назначен курс медикаментозного лечения, которое он будет проходить в пределах медико-санитарной части Киевского СИЗО.

Как сообщал УНИАН, 11 января адвокаты В.ИВАЩЕНКО заявили, что их подзащитный находится в критическом состоянии.

«Состояние здоровья Валерия ИВАЩЕНКО настолько критическое, что для того, чтобы встать с кровати, ему необходимо потратить минимум полтора часа. Именно столько времени уходит у него на проведение манипуляций, связанных с попыткой запуска своей опорно-двигательной системы: утром боли в позвоночнике у него настолько заостряются, что он вынужден обращаться к медперсоналу СИЗО для получения обезболивающих медицинских препаратов, четко осознавая при этом губительность таких препаратов для организма, но без них он вообще не может подняться с кровати», - сказал один из адвокатов Борис НЕЧИПОРЕНКО.

Адвокаты направили обращение на имя заместителя генпрокурора Анатолия ПРИШКО с просьбой взять под личный контроль организацию лечения их подзащитного в связи с резким ухудшением состояния его здоровья.