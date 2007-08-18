ЦИК проголосовала жалобу Соцпартии со счётом 7:7

Центральная избирательная комиссия не смогла принять решение по жалобе Социалистической партии Украины о нарушении блоком «Наша Украина – Народная самооборона» избирательного законодательства при проведении агитации.

Как передает корреспондент УНИАН, при голосовании за проект постановления ЦИК оставить жалобу без рассмотрения 7 членов ЦИК поддержали этот документ и 7 проголосовали против. (Из 14 присутствующих на заседании членов комиссии).

Член ЦИК Валерий ШЕЛУДЬКО, который готовил соответствующий проект постановления, уточнил, что отказ в рассмотрении жалобы по сути мотивируется ненадлежащим объектом подачи жалобы. В частности, жалобу СПУ направил уполномоченный представлять интересы СПУ в государственных организациях по поручению лидера партии Ярослав РОМАНЧУК.

Кроме того, заявитель не представил доказательства нарушений избирательного законодательства НУ-НС при размещении биг-бордов с призывом об отмене депутатской неприкосновенности, а также доказательств того, что на эту кампанию выделялись средства из избирательного фонда блока. (Речь идет о биг-бордах, которые были установлены до начала избирательной кампании и до регистрации НУ-НС в ЦИК как субъекта избирательного процесса – УНИАН).

В свою очередь, член Центризбиркома от СПУ Александр ЧУПАХИН предложил направить материалы жалобы в МВД для проверки фактов нарушения норм агитационной кампании. Однако и это предложение не было принято – 7 членов ЦИК проголосовали «за» и 7 – «против».

Справка УНИАН. Ст.65 ч.1 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» предоставляет право начать предвыборную агитацию с момента принятия ЦИК решения о регистрации кандидатов в депутаты, включенных в избирательный список партии (блока).