Юлия Тимошенко: ночью шли бои местного значения

17:35, 18 августа 2007
Политика
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Местные власти ведут войну против рекламы БЮТ

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в Киеве продолжается незаконный демонтаж политической рекламы Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам на пресс-конференции в Киеве.

«Продолжается беспрецедентное препятствование нашей команде вести какую-либо агитацию… Сегодня ночью, вчера ночью шли бои местного характера вокруг наших биг-бордов и нашей рекламы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она убеждена, что именно Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ дал команду портить политическую рекламу БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что представители БЮТ ночью дежурят возле биг-бордов и рекламных щитов и охраняют их от демонтажа и порчи. Она заверила, что люди, которые проезжают мимо этих рекламных объектов, останавливаются и присоединяются к активистам БЮТ.

«Мы в ручном режиме охраняем нашу рекламу ночью, но такого уже давненько не было в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что даже если реклама будет снята, БЮТ будет обращаться в суды.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что кроме столицы, в некоторых регионах политические оппоненты заливают биг-борды краской и рисуют на них «некрасивые» слова.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал команду Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, а тот в свою очередь также поручил снять с биг-бордов и других рекламных носителей рекламу БЮТ. По ее словам, представители компаний, которые занимаются размещением рекламы БЮТ, сообщали, что на них оказывается давление со стороны власти.

 

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