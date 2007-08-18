Елена Лукаш: то, что пытается спровоцировать БЮТ – это не референдум

Кандидат в народные депутаты Украины от Партии регионов Елена ЛУКАШ заявляет о фальсификации поданных в ЦИК документов инициативных групп по сбору подписей за проведение всеукраинского референдума по вопросу внесения изменений в Конституцию.

Об этом сказано в переданном УНИАН пресс-службой Партии регионовкомментарии Е.ЛУКАШ по поводу вчерашнего решения ЦИК об отказе в регистрации инициативных групп по проведению всеукраинского референдума, который организует Блок Юлии Тимошенко.

По мнению Е.ЛУКАШ, в теме референдума есть два момента.

«Первый и уже традиционный: безответственное и провокативное отношение к оформлению документов инициативных групп всеукраинского референдума и второй – политический: вопросы сформулированы таким образом, что никогда не будут иметь обязательного характера, и не будут императивным (категорическим, безусловным требованием) для государственных органов», - сказала Е.ЛУКАШ.

Она привела примеры ненадлежащего оформления документов, в частности процитировала заявления граждан о том, что они не принимали участия в собраниях инициативных групп, об использовании недействительных паспортов, данные которых указаны в документах, о фальшивых адресах, по которым якобы проживают граждане, которые вошли в состав инициативных групп.

Комментируя суть вопросов, предлагаемых БЮТ для проведения референдума, Е.ЛУКАШ заявила, что они составлены некорректно, и по результатам ответов на них невозможно будет отрегулировать правовые основы государства.

В частности, по мнению Е.ЛУКАШ, вопрос «поддерживаете ли избрание и отзыв судей народом» сформулирован так, что его результаты будут выглядеть «смехотворными».

По словам Е.ЛУКАШ, если большинство граждан скажет «да» в ответ на этот вопрос, то для того чтобы назначить или прекратить полномочия любого судьи районного суда нужно будет собирать народ и проводить общенациональные выборы. Ведь право территориальной общине избирать и прекращать полномочия судей ответ на этот вопрос не дает, подчеркнула она.

По мнению Е.ЛУКАШ, из вопроса сознательно удален возможный надлежащий субъект такого решения – территориальная община – люди, которые живут с судьей рядом и могут его оценить. Формулировка «народом» навсегда сделает невозможным любые кадровые изменения в судейском корпусе.

Кроме того, Е.ЛУКАШ считает, что не лучше ситуация и с остальными вопросами, предлагаемыми БЮТ для проведения референдума. Она выразила убеждение, что такой референдум - это «просто обман избирателей».

В тоже время Е.ЛУКАШ отметила, что лично она поддерживает идею проведения референдума.

«Но сегодня нужно сказать правду: то, что пытается спровоцировать БЮТ – это не референдум, это сознательное манипулирование верой и надеждой людей. Это ложь», - подчеркнула Е.ЛУКАШ.