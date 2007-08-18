Луценко: Соглашение между НУ-НС и БЮТ будет подписано на 7 лет

Соглашение о сотрудничестве между блоком “Наша Украина – Народная самооборона” и Блоком Юлии Тимошенко будет подписано в ближайший понедельник.

Как сообщает пресс-служба НУ-НС, об этом заявил на пресс-конференции в Полтаве лидер блока Юрий ЛУЦЕНКО.

“Поскольку сейчас я живу практически в автомобиле, и единственным условным выходным является понедельник, поэтому в ближайший понедельник, я думаю, мы подпишем долгосрочное соглашение с БЮТ сроком на 7 лет”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО

По его словам, одним из пунктов этого соглашения будет необходимость проведения досрочных выборов мэра в Киеве и Харькове.

Ю.ЛУЦЕНКО также напомнил, что в соглашении об объединенной оппозиции написано о невозможности формирования коалиции с “антикризисниками”.

“Нашим союзником является БЮТ. Я рассчитываю, что во время кампании с их стороны не будет негативных заявлений в наш адрес. И обещаю то же с нашей стороны”, - сказал он.