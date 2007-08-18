Тимошенко: ЦИК вчера просто поглумилась над Конституцией

Блок Юлии Тимошенко будет обжалует в административном суде постановления ЦИК об отказе зарегистрировать инициативные группы по сбору подписей за проведение конституционного референдума, инициированного БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам на пресс-конференции в Киеве сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы подготовили исковое заявление в административный окружной суд (первая инстанция административного суда), где изложили аргументировано, что ЦИК, а точнее ее члены, вчера просто поглумились над Конституцией и ущемили права людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, вчера ЦИК продемонстрировала, что заявления политиков о правах граждан являются профанацией. «Мы пойдем сегодня с этим иском в суд и будем рассчитывать на то, что административный суд, который только создан и начал работать, способен работать на стороне людей, а не на стороне власти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что БЮТ будет просить суд рассмотреть этот вопрос вне очереди, поскольку этого решения будут ожидать больше полумиллиона людей, которые направили документы в ЦИК по созданию инициативных групп по сбору подписей в поддержку конституционного референдума.

Она отметила, что проведение референдума одновременно с досрочными парламентскими выборами позволит людям изменить жизнь в стране к лучшему.

Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что после решения суда БЮТ заставит «продажную» часть ЦИК зарегистрировать инициативные группы, после чего они очень быстро соберут необходимые три млн. подписей граждан.

«Остается возможность одновременного проведения досрочных выборов и референдума – тогда в этом есть смысл», - убеждена лидер БЮТ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, именно во время избирательной кампании можно “сорвать с политиков маски”. В частности, она отметила, что член ЦИК от СПУ Александр ЧУПАХИН голосовал против регистрации инициативных групп, хотя СПУ во главе с Александром МОРОЗОМ последние пять лет только и говорят о передаче власти народу.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что члены ЦИК от Партии регионов получили инструкцию ни при каких обстоятельствах не голосовать за регистрацию инициативных групп. Она также отметила, что ее удивила позиция членов ЦИК от «Нашей Украины», которые скоординировали свои действия с членами комиссии от Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, ЦИК 17 августа не смогла принять решения о регистрации инициативных групп по сбору подписей для проведения конституционного референдума, который инициируется БЮТ.

Однако именно 17 августа истек пятнадцатидневный срок, когда Центральная избирательная комиссия должна начать процедуру регистрации инициативных групп по проведению всеукраинского референдума.