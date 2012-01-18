Делегация Запорожского завода ферросплавов обивает киевские пороги

В НАК «Энергетическая компания Украины» представителям трудового коллектива ПАО «Запорожский завод ферросплавов», добивающимся передачи предприятию подстанции «Ф-2», заявили о невозможности ее продажи заводу в ближайшие полгода.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил старший мастер цеха №4 ЗЗФ Александр ДАНОВ. (Продажа подстанции «Ф-2» ЗЗФ позволит отнести предприятие к 1-му классу потребителей электроэнергии и возобновить остановленное производство в цехе №4 завода - УНИАН).

По словам А.ДАНОВА, представители трудового коллектива ЗЗФ 17 января встретились с заместителем министра энергетики и угольной промышленности Сергеем ЧЕХОМ, который ранее обещал ускорить процесс передачи подстанции заводу. «Вчера господин ЧЕХ заявил нам, что не владеет ситуацией по этому вопросу, он пообещал перезвонить, как только у него появится информация. Сегодня мы пытались попасть на прием к президенту НАК «ЭКУ» Петру ОМЕЛЯНОВСКОМУ, но вместо него нас принял руководитель одного из департаментов «ЭКУ» Александр БЕЛЕЦ. Он сообщил, что хотя НАК «ЭКУ» и не возражает против продажи подстанции «Ф-2» ЗЗФ, но само эту проблему не решает. По его словам, вопрос продажи или передачи в аренду подстанции может решить только «Запорожьеоблэнерго», являющееся частной компанией», - сказал А.ДАНОВ.

При этом он выразил недоумение относительно позиции НАК «ЭКУ», так как именно эта компания является совладельцем «Запорожьеоблэнерго». «Как стало понятно из пояснений Александра БЕЛЬЦА, сейчас вопрос о продаже подстанции «Ф-2» даже не стоит. До завершения приватизации «Запорожьеоблэнерго», которая идет сейчас и будет продолжаться все первое полугодие текущего года, ни о какой продаже имущества компании не может быть и речи. На данный момент возможна только передача подстанции «Ф-2» в аренду ЗЗФ», - добавил представитель трудового коллектива.

По его мнению, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что вопрос обеспечения ЗЗФ электроэнергией по приемлемой цене по-прежнему искусственно затягивается. «Нас бы вполне устроила аренда подстанции, но аренда долгосрочная, а не на один год, как мы заключали договор с «Запорожьеоблэнерго» ранее. Ежегодное продление аренды чревато повторением нынешней ситуации, когда по чьей-то прихоти договор аренды может быть не продлен, а мы снова будем останавливать печи», - сказал А.ДАНОВ.

Он предположил, что долгосрочный договор аренды будет проблематично заключить с «Запорожьеоблэнерго» до конца приватизации этой компании, то есть до конца первого полугодия 2012 года. «Еще несколько дней назад мы планировали с 20 марта этого года возобновить работу цеха №4 и вернуть на завод сокращенных сотрудников, теперь мы не знаем, когда это произойдет. Но мы не прекратим попыток отстоять свои рабочие места и будем продолжать приезжать в Киев и добиваться решения нашей проблемы. Сегодня мы надеемся получить хоть какие-то пояснения в Министерстве энергетики», - добавил А.ДАНОВ.

Как сообщал УНИАН, представители трудового коллектива ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ), начиная с ноября 2011 года, неоднократно пикетировали здание Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, требуя письменных подтверждений начала процесса передачи предприятию подстанции «Ф-2».

29 ноября 2011 года в ходе пикетирования здания Минэнерго работниками ЗЗФ заместитель министра энергетики Сергей ЧЕХ пообещал, что в течение 2,5 месяцев вопрос продажи ПАО «Запорожский завод ферросплавов» подстанции «Ф-2» будет решен.

Однако затем из документов, переданных пикетирующим представителями Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, стало известно, что точно определить сроки продажи подстанции невозможно.

Как отмечают на ЗЗФ, перевод завода во 2-й класс потребителей электроэнергии, вследствие отказа «Запорожьеоблэнерго» продлить с заводом договор аренды подстанции «Ф-2», привел к сокращению загрузки производственных мощностей ЗЗФ с 70% (по состоянию на начало 2011 года) до 40%. В результате, бюджеты всех уровней недополучили в 2011 году около 1 млрд. грн., а руководство завода было вынуждено уволить 1400 работников, а само предприятие оказалось на грани полной остановки.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» на протяжении многих лет относился к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако с 1 января 2011 г. завод был переведен на 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос почти в два раза - до 83 коп. за 1 кВт (без НДС). Кроме этого, с 1 января 2011 года НАК «Энергетическая компания Украины» разорвала с ЗЗФ договор аренды электроподстанции «Ф-2», расположенной на территории завода, в результате чего ЗЗФ был лишен возможности получения хотя бы части необходимой для производственных целей электроэнергии по 1-му классу потребления.