Герман: Зачем Президенту 12 резиденций, хватит двух

Партия регионов инициирует продажу на аукционах государственных дач высокопоставленных должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила кандидат в народные депутаты Украины от Партии регионов Анна ГЕРМАН во время поездки в Винницу.

«Мы инициируем продажу с аукциона государственных дач высокопоставленных должностных лиц», - сказала она.

По мнению А.ГЕРМАН, продажа государственных дач позволит получить большие деньги, «которые пойдут на местное развитие территорий, где они находятся».

А.ГЕРМАН считает, что продать нужно также и резиденции Президента. «Он не должен иметь 12, 10 или 8 резиденций - хватит двух: одна - на востоке страны, одна - на западе», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 15 августа на заседании правительства премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил созвать внеочередную сессию Верховной Рады для отмены неприкосновенности и льгот для чиновников всех уровней, в частности Президента, главы правительства, народных депутатов и судей.

На следующий день кандидаты в народные депутаты Украины от Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ и Анна ГЕРМАН обнародовали инициативы ПР по ограничению неприкосновенности и льгот для чиновников. В частности, Партия регионов предлагает построить в Киеве для народных депутатов общежитие на 450 мест, а также уменьшить зарплату до уровню средней по стране.