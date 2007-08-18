Луценко: что такое админресурс и как с ним бороться

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заверяет, что избирательная кампания блока НУ-НС будет проходить без применения административного ресурса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Полтаве.

«Любая избирательная агитация будет проводиться без применения административного ресурса», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он заметил, что все высокодолжностные лица, кандидатуры которых включены в избирательный список блока, на время избирательной кампании будут находиться в отпуске. «Никто не будет идти в свои коллективы, и агитировать… Мы будем использовать дух закона (имеется в виду закон о необходимости пребывания в отпуске государственных служащих на время избирательной кампании, которые числятся в списках избирательных партий и блоков – УНИАН)», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, он напомнил, что можно расценивать как применение админресурса предоставление действующим правительством Харьковской, Луганской и Донецкой областям 300 млн. грн. на решение проблем жилищно-коммунального хозяйства. «Это и есть админресурс», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 августа первая пятерка блока “Наша Украина – Народная самооборона” начала всеукраинский агитационный тур «Для людей, а не для политиков».

В тур отправились: Ю.ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК.