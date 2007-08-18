Партия регионов: сначала выборы - потом референдум и Конституционная Ассамблея

Партия регионов обещает завершить конституционную реформу и провести соответствующий референдум, но – после выборов.

Об этом идет речь в заявлении Партии регионов, переданном УНИАН.

В частности, Партия регионов отмечает, что “всегда защищала ключевой конституционный тезис о том, что единственным носителем власти в Украине является народ. Да, народ имеет беспрекословное право на референдум, на свое волеизъявление. Но то, которое предлагает БЮТ, является использованием ситуации неопределенности в канун выборов с единственной целью – любой ценой обратить внимание на себя как можно большего числа граждан, которые 30 сентября пойдут к избирательным урнам. Дальше – хоть трава не расти”.

Как идет речь в заявлении, “это откровенная попытка манипулировать общественным мнением, навязывать ей инициативы, подготовленные хорошо оплаченными политтехнологами”.

Партия регионов отмечает, что “всегда поддерживала идею продолжения конституционной реформы в Украине. Но реформа должна происходить исключительно и жестко в конституционном поле. Продолжение реформы должно проходить на основе консенсуса между всеми политическими силами и быть направленным на сохранение стабильности и общественного мира в Украине”.

Именно поэтому Партия регионов заявляет: “реформа политической системы обязательно будет продолжена и утверждена, как того требует Конституция, на всенародном референдуме. Но после выборов в Верховную Раду”, идет речь в заявлении.

Партия регионов заявляет, что “сегодняшние шаги БЮТ направлены лишь на одно – на попытку любой ценой привлечь внимание к своей политической силе, любой ценой вернуться к власти, к ручному управлению государством. В связи с этим, Партия регионов заявляет, что таким способом БЮТ продолжает деструктивную и антинародную политику. Референдум 2000 года едва не стал для Украины трагедией. Народ Украины не хочет повторения этого опасного эксперимента”.

При этом Партия регионов заявляет, что выступает за созыв Конституционной Ассамблеи, в состав которой вошли бы представители органов местного самоуправления из областей, районов, городов, сел, научные работники. По ее убеждению, именно эти полномочные представители мнения широкой общественности должны разработать и предложить народу Украины эффективную модель государственного строя. “Эта модель должна отображать взгляды не одной политической силы, - отмечает ПР. - Она должна консолидировать государство и именно таким способом способствовать преодолению кризисных явлений, которые, к сожалению, угрожают стать нормой нашей политической жизни”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 августа, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывала Партию регионов, Коммунистическую партию Украины и Социалистическую партию Украины поддержать проведение всеукраинского референдума относительно новой Конституции Украины 30 сентября 2007 года, инициированного ее политической силой. “По нашему убеждению, только принятие нового Основного закона сможет покончить с хаосом и безвластием в стране, сделает государство демократическим, правовым и сильным”, - отмечает лидер БЮТ.